Ganzen bezorgen Deventer wijk slapeloze nachten: ‘Het is een grote nachtmerrie’

Als Willem Göbbels (80) door zijn buurt wandelt, kan hij het bijna niet meer aanzien. De ganzen zitten overal. In de slootjes, op de stoepen voor de huizen en soms waggelen ze gevaarlijk dreigend over de fietspaden. Rond het Stieltjespad is de overlast van de ‘intimiderende’ ganzen volgens hem totaal onhoudbaar geworden.