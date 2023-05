Garage-eigenaar naar het ziekenhuis na bluspoging in Deventer

MET VIDEO Opwinding in Twello, waar reusachti­ge penisplant staat te pronken na gokje van 7 euro: ‘Een klein wondertje’

Nog even en hij knakt om, over de rand van de pot. En dan is de opwinding voorbij, voor tenminste zeven jaar. Maar in kwekerij De Kruidentuin in Twello genieten ze zo lang het kan nog van de penisplant die met een hoogte van circa twee meter (inclusief knol) staat te pronken in de kas. Met toegeknepen neus, dat wel. ,,Het leek wel of hier een lijk lag te rotten!’’