Gazelle scoort in laatste minuut, IJsselstreek baalt van negatieve berichtgeving

Simon (25) uit Deventer verspreidt boek over stoppen met roken: ’Een euforisch gevoel toen ik mijn laatste sigaret uitmaakte’

Het boek Stoppen met roken van Allen Carr had hij al enkele maanden in huis. Maar na zijn studiepauze las hij het boek pas écht. En zie, na vier maanden kon hij zijn rookverslaving vaarwel zeggen. ,,Ik had een euforisch gevoel toen ik mijn laatste sigaret uitmaakte.’’

26 januari