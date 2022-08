Gebouw Topicus in Deventer klaar voor opvang 150 extra Oekraïners: ‘Hindert andere woningzoekers niet’

Documentai­re van Paul uit Bathmen over in Birma omgekomen oudoom komt er: ‘Leg familiever­haal bloot in mijn eigen gevoel’

Een graf in Thailand, de Birmaspoorlijn en de vertrekhal van Schiphol uit de jaren 30. De gekoesterde documentaire van Paul Kotvis uit Bathmen over zijn oudoom Bram Olckers die in de Tweede Wereldoorlog is omgekomen, krijgt vorm. ,,Ik heb de taak van mijn oma ingelost.’’

1 augustus