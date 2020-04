Gedraai met subsidie op houtkachels leidt tot gevaarlijke situaties

Stelten, Dickens of Boeken­markt in nieuwe 1,5 meter realiteit? Onmogelijk!

8:05 Dickens in de nieuwe anderhalvemetersamenleving? ,,Onmogelijk”, is Evenementenbaas Hein te Riele duidelijk. Het kerstfestijn is ver weg: Deventer op Stelten en de Boekenmarkt staan eerder op de tocht. ,,We kunnen met z'n allen gaan nadenken over schijnoplossingen, maar feit is dat deze nieuwe realiteit hard is, en de oplossing niet op korte termijn te vinden is.”