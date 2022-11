Gedumpt afval leidt marechaussee naar illegale bewoning in Deventer: 18 mensen in 3 huizen

Drugsver­slaaf­de stalkte zes hulpverle­ners in Deventer, ‘maar heeft leven gebeterd’

Zes hulpverleners in Deventer werden door hem gestalkt en drie buren uit de binnenstad kregen bedreigingen naar het hoofd geslingerd. De 51-jarige Jasper K. werd vandaag in de rechtszaal geconfronteerd met een ‘voormalige versie van zichzelf’. ,,Ik was 27 jaar verslaafd, maar ben nu definitief van de drugs af.’’

1 november