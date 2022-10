Geen treinverkeer tussen Deventer en Zutphen vanwege aanrijding op het spoor

Raakte vrouw (52) bij steekpar­tij Deventer de hals van het slachtof­fer? Veel twijfel, toch blijft ze vastzitten

Bij een steekpartij in de binnenstad van Deventer op 2 mei werd een slachtoffer in ieder geval in het gezicht geraakt maar het Openbaar Ministerie gelooft niet dat ook in de hals werd gesneden. Daarom zou van een poging doodslag geen sprake meer zijn maar de 52-jarige verdachte blijft desondanks vastzitten.

18 oktober