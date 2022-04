Geluk zit niet in grote zalen, weet saxofonist Lotte Pen uit Deventer nu: ‘Met hetzelfde plezier speel ik in de natuur bij Dalfsen’

Nieuwe, duurzame brandweer­ka­zer­ne in Diepenveen: ‘Met vrouwelij­ke vrijwilli­gers eindelijk gescheiden douches’

De verouderde brandweerkazerne aan de Oranjelaan in Diepenveen moet dit jaar plaatsmaken voor een nieuw en modern onderkomen. De huidige kazerne is sterk verouderd en verbouwing zou niet meer rendabel zijn. ,,We zijn er ontzettend blij mee, een nieuw huis is altijd leuk”, zegt bevelvoerder Joost de Haan.

