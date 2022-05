Gemeentelijke vrijwilligersprijzen voor Deventer organisaties

GA Eag­les-fan Mark huilt tranen van geluk door handteke­nin­gen voltallige Feyenoord-selectie

Mark Tiemens uit Deventer is zelden zo geëmotioneerd geweest als afgelopen woensdag op de tribune bij Go Ahead Eagles. Mark is fervent Go Ahead Eagles-supporter, maar juicht óók voor Feyenoord. Het zorgt voor een dilemma wanneer beide ploegen tegen elkaar spelen, zoals woensdag het geval was. Tribunevriend Sander de Vries vond dat het tijd was om Mark voor deze gelegenheid eens te verrassen.

