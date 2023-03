Gemini geeft WIK vermoedelijk beslissende duwtje in de degradatiestrijd, WSV ziet SSS uitlopen in titelstrijd

Vrouwen

1A: Dash - Alterno 4-0

Dash stevent af op een plek in de subtop, en voor de kleine Vordense dorpsclub is dat een prestatie van formaat. Dash mag zelfs nog hopen op de derde plek. Alleen in de eerste en laatste set had het nog wat tegenstand te dulden van de Apeldoornse al gedegradeerde opponent. ,,Het was zeker geen geweldige wedstrijd, maar gelukkig deden we wat we moesten doen, en dat was vijf punten pakken”, aldus trainer Michel Kuiperij.

2B: Avior - WSV 1-3

Achtervolger WSV zag koploper SSS weer een punt uitlopen in de titelrace, omdat de ploeg van Peter Karreman de laatste set verloor bij de Deventerse subtopper Avoir. Het is echter de vraag hoeveel waarde WSV hecht aan de titel, omdat de ploeg sowieso niet promoveert. Spelverdeelster IIse Wunderink gaf vorige week na de 4-0 zege op WIK al aan dat de ploeg door dat besluit van de ploegleiding moeite heeft om het maximale eruit te persen.

Avior draaide in drie van de vier sets goed mee, maar een punt was wat schamel vond ook trainer Jeroen Jansen. ,,Zij maakten weinig fouten, al speelden ze zeker niet spectaculair. Wij maakten het ze niet moeilijk genoeg.”

2B: VCV - Gemini 1-3

Een heel belangrijke zege voor het Borculose Gemini bij subtopper VCV. De ploeg die in de gevarenzone staat revancheerde zich daarmee optimaal voor de nederlaag tegen Heyendaal vorige week (1-3). ,,Die verloren we met name omdat een bal uit werd gegeven die in was, waardoor we op 2-0 hadden moeten komen in die wedstrijd. We hebben ook protest ingediend tegen die uitslag. De revanche die we wilden hebben we optimaal behaald, we gaven alles wat we in ons hadden”, aldus trainer Jan van Uitert.

2B: SSS - WIK 4-0

Na de 4-0 nederlaag bij WSV vorige week was hekkensluiter WIK al officieus gedegradeerd, maar het puntloze resultaat en de winst van Gemini maakte dat de kans op handhaving enkel theoretisch nog bestaat. Verrassend was het resultaat tegen koploper SSS overigens niet, want de opponent verkeerde de laatste weken al in optimale vorm. Trainer Jorik Roelofsen gaf vorige week ook te kennen dat degradatie voor hem geen reden is om te vertrekken.