Video Drie onbewoonba­re appartemen­ten na brand in Deventer flat: onderzoek naar herstel

Woonbedrijf Ieder1 gaat onderzoeken wat moet gebeuren met drie onbewoonbaar verklaarde appartementen in een flat aan de Eleonorastraat. Een brand in dat gebouw in de nacht van dinsdag op woensdag zorgde voor veel schade.