Stichting burgerwees­huis helpt Deventer kinderen al 500 jaar, maar: ‘Minder gezinnen weten ons te vinden’

In 1560 werd in Deventer het eerste weeshuis opgericht. Bijna vijfhonderd jaar later bekommert Stichting burgerweeshuis en kinderhuis (BWK) zich nog steeds om kinderen die het lastig hebben, al heeft jeugdzorg de nodige taken overgenomen. Toch beschikt stichting BWK over voldoende financiële middelen en hoopt nog meer gezinnen te kunnen helpen. ,,Mensen weten ons niet altijd te vinden.”