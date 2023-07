Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Deventer vandaag

Laatste redmiddel? Ouders starten petitie voor behoud van (enige) kinderdag­ver­blijf Epse

Een kinderdagverblijf dat niet langer in een schoolgebouw mag zitten en daardoor dreigt te verdwijnen. Als dat gebeurt, verdwijnt het enige kinderdagverblijf in Epse. Genoeg instanties hebben zich er al over gebogen: de kinderopvang, de school, de gemeente, de bestuursrechter. Ze komen er niet uit. Ouders voelen zich kind van de rekening en grijpen naar een laatste redmiddel: een petitie.