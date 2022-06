Gevallen vastgoedmagnaat Ger Visser opnieuw voor de rechter: ‘Het is een groot complot’

1. Wat was Eurocommerce?

Eurocommerce was een vastgoedbedrijf van de familie Visser. De vader van Ger Visser zette het bedrijf op. Later werd Ger Visser zelf de baas. De kantorenfirma maakte in de hoogtijdagen zo’n 200 miljoen euro omzet per jaar. De familie Visser werd onder andere eigenaar van het Vitesse-stadion en een stal vol peperdure springpaarden in Lochem. De paarden werden door internationale topruiters gebruikt. Ook bezat Ger Visser allerlei luxe bolides, zoals Ferrari’s.