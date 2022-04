Gewapende overval op Albert Heijn in Deventer, dader op de vlucht: ‘Handel niet zelf’

Dromen van New York, happy in Deventer: ‘Er gebeuren hier mooie dingen, wil dat iedereen meedenkt’

Mirjam Sweijd (65) is de nieuwe voorzitter van stichting Industrieel Erfgoed Deventer. Als eerste vrouw aan het roer wil ze iedereen erbij betrekken, van gastarbeider tot jongeren, en erfgoed is veel méér dan geschiedenis. ,,Je moet ook vooruitdenken: wat gebeurt er over vijftig jaar.”

