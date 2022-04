Gewapende overval op Albert Heijn in Deventer, dader op de vlucht

Deventer viert met GA Eagles twee feestjes tegelijk: de Brink kleurt in mei helemaal rood én geel

Het beloofde handhavingsfeest gaat er komen voor Go Ahead Eagles. Het is de bedoeling dat de club op 15 mei, na de laatste competitiewedstrijd in en tegen Heerenveen, wordt gehuldigd op de Brink. ,,We proberen ook spelers van vorig jaar naar Deventer te halen voor het feest.’’

11 april