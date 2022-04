Gewapende overval op Albert Heijn in Deventer, winkel nu wel open

UpdateEen gewapende man heeft gisteravond een overval gepleegd op de Albert Heijn in Deventer. De winkel is inmiddels wel weer open, maar geschrokken personeel wordt opgevangen. De politie is nog op zoek naar de dader.

Het gaat om de Albert Heijn bij winkelcentrum Colmschate aan de Flora. De politie is op zoek naar een blanke man van 1.80 meter lang. Hij droeg op het moment van de overval een zwarte jas met bontkraag en capuchon van het merk Canadian Goose, een zwarte broek en een bivakmuts. Wat voor wapen hij bij zich had, is vooralsnog onbekend. Of er iets is buitgemaakt bij de overval is onduidelijk.

Geschrokken, maar geen gewonden

De Albert Heijn is vanmorgen wel weer open. Over wat er zich gisteravond heeft afgespeeld, wil de supermarktmanager van de vestiging niks kwijt. Hij verwijst naar het hoofdkantoor van Albert Heijn. Woordvoerder Selma Nederhoed geeft aan dat de overval inderdaad plaats had terwijl de winkel nog open was, maar dat er geen klanten of medewerkers gewond zijn geraakt. ,,Zij zijn uiteraard wel geschrokken en we verlenen dan ook nazorg.’’

Zoektocht

De winkel zou om 22.00 uur sluiten, maar ging na het incident meteen dicht. Op dat moment zochten agenten de omgeving af in de hoop de dader te vinden. Ook werd een Burgernetactie opgezet. De politie waarschuwde het publiek hierbij om de man niet zelf te benaderen. Een uur later werd die actie weer afgesloten, zonder resultaat. De dader is nog niet gevonden, maar het onderzoek gaat verder.

