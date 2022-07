Gewapende supermarktovervaller Deventer nog steeds spoorloos

Muurschil­de­ring met grapje fleurt histori­sche steeg in Deventer op

Passanten is het vast al opgevallen, de megamuurschildering in de Treurnietsgang in het historische centrum van Deventer. Schilders van De Strakke Hand uit Utrecht zetten deze week de laatste penseelstreken. Vrijdag is de onthulling. Waarom moest die eeuwenoude muur eigenlijk beschilderd worden?

19 juli