Gewonde bij ongeluk in Laren, auto volledig in de kreukels

Doet Deventer te weinig met ‘prachtige ligging’ aan de IJssel? ‘Kijk naar Neuchâtel of Zutphen, zó moet het’

Hij was onlangs in Neuchâtel, Zwitserland. Prachtig, hoe de oevers daar zijn ingericht als promenade voor wandelaars en fietsers aan het meer, zegt Deventenaar Arnold Steenbrink. Of kijk dichterbij huis, hoe Zutphen de IJsselkade aanpakt. Een contrast met Deventer. ,,Het is hier voor wandelaars en fietsers eigenlijk niet zo'n pretje langs de IJssel.” En hij heeft oplossingen.