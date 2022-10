Gillen, lachen en huilen in Deventer griezelstraat. Brad (9): ‘Ik heb er geen nachtmerries van’

met video Deventer restaurant loopt ‘beter dan voorheen’ na ingezakt plafond: ‘Het was een bizarre periode’

Amper vier weken geleden zakte het plafond van restaurant Cigköftem in, maar eigenaar Hasan Uzun is met zijn team alweer up and running. Terwijl de schade aan zijn vegetarische restaurant aanzienlijk leek, is het opknappen snel gegaan. ,,Als ik had geweten dat het zó af zou lopen, had me dat een hoop stress bespaard.”

