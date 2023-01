Go Ahead Eagles huurt Noorse PSV-linksback Oppegard

Vierde klasse Gazelle scoort in laatste minuut, IJssel­streek baalt van negatieve berichtge­ving

Voor slechts 20 minuten voetbal stonden de Gazelle en IJsselstreek zondag op het veld. Eerder in oktober van het vorige jaar was de stadsderby tussen de twee ploegen na 70 minuten bij een 1-1 stand door de scheidsrechter gestaakt. Dat er zondag nog maar 20 minuten op de klok stonden was voor beide teams geen reden om de wedstrijd gezapig uit te spelen.

19:03