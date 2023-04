Go Ahead Eagles mist Gerrit Nauber in Arnhem, wie wordt zijn vervanger? ‘Twee mogelijkheden’

indebuurt.nl Trouwe viervoe­ters: 12 x deze honden spot je op straat in Deventer

Als je een wandeling door Deventer maakt, kom je altijd wel één of meer trouwe viervoeters tegen op je route. Na een oproepje op de indebuurt-Facebookpagina, hebben jullie massaal foto’s ingestuurd van de – volgens jullie – liefste en leukste honden in Deventer. Dol op blije viervoeters? Let dan eens op of je een van deze Deventer doggo’s kunt spotten tijdens een wandeling door de stad!