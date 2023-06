Go Ahead Eagles O18 verslaat Fortuna Wormerveer O18 met 7-1 en wordt de nieuwe competitieleider

Fortuna Wormerveer O18 heeft het zaterdag in de Divisie 4 thuis opgenomen tegen Go Ahead Eagles O18. De wedstrijd eindigde in een overwinning voor Go Ahead Eagles, de uiteindelijke score was 7-1. Het resultaat was dat Go Ahead Eagles verplaatst naar de top van de ranglijst en gelijkstaat met de tweede geplaatste Telstar 1963 O18. Door dit resultaat schuift Go Ahead Eagles naar de top van de ranglijst, gelijk met Telstar 1963 O18. SV Fortuna Wormerveer staat op de zevende plaats in de competitie.