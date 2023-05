Go Ahead Eagles speelt geen toeristje in De Kuip: ‘Alles doen om feest Feyenoord uit te stellen’

Van ze­ro-tolerance tot vrijheid blijheid: zo gaan ‘onze’ scholen om met alcohol

Alcoholgebruik ontmoedigen, maar tegelijkertijd nog wel gewoon een pilsje tappen in het campuscafé. Het lijkt een tegenstelling, maar het is wel waar veel hbo’s en universiteiten voor kiezen in hun strijd tegen drankmisbruik. Waarom niet gewoon, net als roken, alcohol verbieden? ‘De maatschappij is nog niet zo ver.’