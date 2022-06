Gorsselse scouts bouwen eigen clubhuis: ‘Zit veel bloed, zweet en tranen in’

Deventer en woonwagen­be­wo­ners schikken in slepende zaak over opruimac­tie

De gemeente Deventer en een woonwagenfamilie van de Colmschaterstraatweg treffen een schikking in een slepende zaak over een rigoureuze opruimactie, die de gemeente daar in 2019 liet uitvoeren. Dit werd vandaag afgesproken bij de Raad van State. Burgemeester en wethouders moeten er nog wel een formeel besluit over nemen, zegt de advocaat van de gemeente.

