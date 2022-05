Groene deelscooters Go Sharing voorlopig gedoogd in Deventer, maar vergunning komt eraan

Wie is de Deventer mol op het Grote Kerkhof? ‘Plan voor autovrije plein bracht ons op dit idee’

Je zou het een Deventer versie van Wie is de mol kunnen noemen. Juliëtte Maslow-Rosenkamp, ook bekend als scenarioschrijfster van Sesamstraat, zet de mol centraal in haar geliefde Deventer. ,,Dit maakt me écht trots, omdat het over mijn stad Deventer gaat.”

16 mei