Grote twijfels over ‘teruggevonden’ miljoenenschilderij: is deze foto wel echt?

Onlangs openbaarde Deventer kunstdetective Arthur Brand drie opmerkelijke foto’s. Op de foto’s is het topwerk van Freud te zien. Hij kreeg de afbeeldingen vorig jaar onder ogen afkomstig van een naar eigen zeggen betrouwbare bron. Volgens de bronnen van Brand is het verloren gewaande werk in bezit van zware criminelen in het zuiden van ons land.

Verbrand

Opmerkelijk, want het schilderij was al verloren gewaand. Verbrand, nadat Roemeense criminelen de Freud samen met zes andere topwerken, waaronder een Picasso, in oktober 2012 hadden gestolen uit de Rotterdamse Kunsthal. Kunstkenners als Brand en kunstverzamelaar Bert Kreuk twijfelen al vanaf het begin aan die lezing en hebben sterke aanwijzingen dat niet alle werken in de as zijn gelegd.