Handbalsters Holten na ongeslagen kampioenschap terug in eerste klasse

Holten verloor dit seizoen geen enkele wedstrijd en kende maar weinig tegenstand in de laagste wedstrijdklasse van het handbal. De promotie komt dan ook meer dan geroepen, vindt aanvoerster Julia Hanevelt (25). „We zijn toe aan de eerste klasse, we hebben uitdaging nodig. Er waren maar weinig wedstrijden waarin we er echt voor moesten werken. Ik denk dat we heel goed mee kunnen komen in de eerste klasse.”

Turbulent verleden

Holten kent een turbulent verleden wat betreft promoties en degradaties. Tussen 2003 en 2016 wisselde de club maar liefst tien keer van klasse. In 2015 promoveerde Holten naar de eerste klasse, een jaar later moest het alweer een niveau zakken.

„Ons doel is wel om nu minimaal twee seizoenen in de eerste klasse te spelen”, lacht Hanevelt, die het kampioenschap in 2015 ook al meemaakte. „Maar dat gaat ook echt wel gebeuren. De laatste jaren waren er veel wisselingen in het team. Er kwamen veel jonge speelsters bij die het spelen op grotevrouwenhandbal-niveau nog moesten leren. We hebben nu een stabiele ploeg. Die eerste klasse, daar zijn we echt wel klaar voor.”