Hartverwarmend: blinde Pleun (8) rent IJsselloop met vriendje Vigo (7): ‘Hij cijferde zichzelf weg voor haar’

Deskundig­heid forensisch onderzoe­ker die bewijs vond in Deventer moordzaak plots ter discussie gesteld: ‘Misbruik oude uitspraak’

Richard Eikelenboom, de forensisch onderzoeker die eerder cruciaal bewijs aandroeg in de Deventer moordzaak, ziet plots toe hoe twijfels zijn gezaaid over zijn deskundigheid. Kamerleden van de PVV hebben de minister van Justitie en Veiligheid bevraagd over Eikelenboom, omdat hij jaren geleden in Amerika in opspraak zou zijn geraakt.

10 april