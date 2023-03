Hassan is klusjesman bij de Scheg in Deventer: 'Deze baan is het beste wat me kon overkomen'

indebuurt.nlAls je regelmatig gaat schaatsen of zwemmen in de Scheg, dan komt hij je vast bekend voor. Hassan Amaraoui (61) is klusjesman en sporthalbeheerder bij het sportcomplex in Deventer. “Dit werk is fantastisch, ik leer nog elke dag nieuwe dingen”, vertelt hij.

Met een grote lach van oor tot oor komt Hassan aanlopen. De Deventenaar overlegt druk met zijn collega’s over een set sleutels. Ondertussen begroet hij vrolijk links en rechts de bezoekers die voorbij lopen. Hassan is een bekend gezicht in de Scheg. Zo’n anderhalf jaar geleden kwam hij hier werken als sporthalbeheerder, maar inmiddels is hij dat nog maar één dag per week. De andere dagen vult hij als klusjesman. “Dat werk vind ik veel leuker, technischer. Ik leer elke dag wat nieuws”, vertelt hij met een grote glimlach.

Variatie en vrijheid

Hassan houdt zich bezig met het reilen en zeilen binnen de Scheg. “Als klusjesman in zo’n groot pand verveel je je nooit. De ene dag vervang ik lampen, de volgende dag ben ik druk met het opbouwen van een stembureau voor de verkiezingen of leid ik een schoolklas rond. Het is heel afwisselend werk.”

En ook leerzaam vertelt hij. “Ik moet veel dingen uitzoeken. Als ik niet weet hoe ik iets kan oplossen, dan vogel ik dat zelf uit. Vanuit de Scheg krijg ik veel vrijheid om dat te doen, dat vind ik heel fijn.” Het liefst wordt hij fulltime klusjesman. “Er staat een vacature online voor mijn functie als sporthalbeheerder. Als ze die vullen, kan ik lekker elke dag klusjesman zijn”, lacht hij.

Van Haarlem naar Deventer

De carrière van Hassan begon in een heel ander vakgebied. Hij groeide op in Haarlem en werkte daar met zijn broer bij een zusterbedrijf van Roto Smeets als grafisch vakman. “Toen het bedrijf in Haarlem stopte, kregen mijn broer en ik de vraag of we mee wilden verhuizen naar Roto Smeets in Deventer. Dat hebben we gedaan”, vertelt hij.

Sinds 1994 is Hassan Deventenaar, maar dat was niet meteen eenvoudig. “Deventenaren zijn heel anders dan westerlingen. Ze zijn wat stugger. Maar inmiddels voel ik me hier thuis, ik ga zelfs soms naar een wedstrijd van Go Ahead Eagles”, lacht hij.

Quote Het is en geluk bij een ongeluk dat ik hier nu werk

Hoe hij van grafisch vakman de overstap maakte naar klusjesman? “Dat is een geluk bij een ongeluk geweest.” Toen Roto Smeets failliet ging, moest Hassan op zoek naar een andere baan. “Het werken in de grafische industrie was zwaar. Ik draaide veel ploegendiensten. Het leek me fijn om het tot mijn pensioen wat rustiger aan te doen. Ik zag de vacature voor deze baan voorbij komen, dat leek me perfect.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Hassan in een sporthal van de Scheg © indebuurt Deventer

Contact met mensen

Dat Hassan blij wordt van contact met mensen, straalt hij uit. Hij begroet iedereen met een hartelijke lach. “Ik kom hier elke dag nieuwe mensen tegen, van jong tot oud. Ik maak met iedereen graag een praatje.”

Toch is het niet alleen maar vrolijkheid, want Hassan is ook EHBO’er. “Ik kan me nog goed herinneren dat hier een man met zijn gezin kwam om te zwemmen. Het poortje ging niet open, dus hij sprong eroverheen. Dat ging mis. Hij viel en kneusde zijn armen en benen. Ik verleende hem EHBO en zette hem in een rolstoel. Zijn kinderen waren heel teleurgesteld dat het dagje zwemmen niet doorging”, grinnikt hij.

De beste keuze

Van zijn keuze voor deze baan bij de Scheg heeft hij geen seconde spijt. “De overstap is het beste wat me kon overkomen. Ik heb hier veel vrijheid, hoef geen weekenden en nachtdiensten meer te draaien en ik werk op een plek waar ik mijn hobby kan uitvoeren. Dat is toch fantastisch?” Met die hobby bedoelt hij overigens niet het klussen, maar het zwemmen en schaatsen. Al komt het daar niet heel vaak van, door zijn drukke baan. “Maar de mogelijkheid is er als ik wil!” lacht hij. “Soms neem ik mijn kleinkinderen mee, zij vinden het prachtig.”

Of Hassan dit werk blijft doen tot zijn pensioen? “Zeker! Ik woon hier tegenover, dus ik kan lopend naar mijn werk. Ik heb fijne collega’s, leuk werk en ben heel blij. Al zeg ik geen ‘nee’ tegen een leuke pensioenregeling hoor”, voegt hij lachend toe.

Wie is de volgende Deventenaar van de week?

Heb jij ook een bijzonder verhaal? Of ken je een Deventenaar die wij écht moeten interviewen? Laat het weten via deventer@indebuurt.nl. Deze Deventenaren gingen je voor.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Deventer. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!