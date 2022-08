Heeft Deventer nog extra plek voor vluchtelingen? ‘Zo lang er mensen op straat slapen, doen we niet genoeg’

Ouderen popelen, maar nog altijd heeft Deventer geen Knarrenhof: ‘65-plus gijzelt onbedoeld de woning­markt’

Al vijf jaar is een groep senioren in Deventer bezig met het realiseren van een Knarrenhof in hun woonplaats, maar steeds grijpen ze mis bij nieuwbouwprojecten. Nu hopen ze op een plekje in de volgende fase van nieuwbouwwijk Steenbrugge. ,,We zijn al zó lang bezig. Waarom hebben we nog niets van de gemeente gehoord?’’

23 augustus