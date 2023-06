Helm op: dit project in Deventer is te bezoeken tijdens Dag van de Bouw

Zwaargewon­de wielrenner (14) in coma na ongeluk met tractor op smal weggetje

Een jonge wielrenner (14) uit Apeldoorn wordt in coma gehouden nadat hij woensdagavond zwaargewond raakte bij een ongeluk met een tractor. ,,Hij fietste samen met een groep andere renners onder begeleiding van zijn vader, die ook trainer is bij onze wielervereniging”, vertelt Nico van Zanten, voorzitter van club De Adelaar. De jongen is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.