Help de bij: met deze tips maak je Deventer aantrekkelijker voor bijen

Kunste­naars maand lang in de kluizen van de Athenaeum­bi­bli­o­theek Deventer

Vier kunstenaars, en mogelijk zes, duiken tot eind december in de schatten van de Athenaeumbibliotheek in Deventer. Ze krijgen de opdracht om met de ogen van een kunstenaar de kostbaarste stukken te vertalen voor het grote publiek in een kunstwerk. Een keer wat anders, dachten ze bij de Athenaeumbibliotheek, dan in het Hanzejaar 2023 weer eens de deuren open te stellen en een kostbaar boek in een vitrine leggen.