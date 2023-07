Het dorp is vol, vindt inwoner van Schalkhaar: petitie 400 keer ondertekend

Provincie houdt voet bij stuk, plannen situatie Olst vrijwel onveran­derd: ‘Moet meer gebeuren voor fietser en voetganger’

Steile fietshellingen, te hard rijdende auto’s en weinig ruimte voor fietser en voetganger. De situatie op de N337 in Olst is zorgelijk, vinden bewoners, de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. Zij zetten zich in om de situatie te veranderen. Maar er gebeurt niet veel. ,,Fietsers en voetgangers worden nog steeds vergeten.”