Het is stil rondom de aardbeving Turkije, maar de Turkse gemeenschap in Deventer is er nog iedere dag mee bezig

Het laatste bericht rondom de aardbeving in Turkije dat in Nederland de voorpagina’s haalde was dat er op Giro555 inmiddels 123 miljoen euro is binnengekomen. Voor de rest is het stil. De aardbevingen, waarbij 51.000 mensen om het leven kwamen, lijkt in Nederland niet zoveel meer los te maken als in de weken na de dag van de ramp, 6 februari van dit jaar. Voor de Turkse gemeenschap in Deventer is dat niet zo. Daar zijn ze er vrijwel dagelijks nog mee bezig, hoewel het dagelijks leven ook weer zijn vorm krijgt.