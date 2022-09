Het kleine Okkenbroek herbergt feiten én fabels, Henk (65) pluist ze uit: ‘Ik stelde vragen, nu komt iedereen naar me toe’

Kamerlid Derk Boswijk geeft lezing in Informatie­cen­trum Canadese Begraaf­plaats Holten

Kamerlid Derk Boswijk komt spreken in Informatiecentrum Canadese Begraafplaats in Holten. Boswijk vertelt over zijn drijfveren in de politiek en over het belang van het blijven herdenken.

31 augustus