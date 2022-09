Het Vlier eert sporthelden Krol en Oosterwegel met eigen hal in Deventer: ‘Heel speciaal en gaaf’

Uitbrei­ding azc Schalkhaar met statushou­ders valt kleiner uit, buurt houdt onvrede

100 in plaats van 150 statushouders. Ondergebracht in tijdelijke huizen, voor maximaal twee jaar op het terrein van het asielzoekerscentrum Schalkhaar. Met die aangepaste condities wil de gemeente Deventer omwonenden tegemoet komen, maar er blijven bezwaren. ,,Het vertrouwen is heel broos.”

