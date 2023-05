Hier in Deventer moet je zijn voor mocktails

Horecatij­gers van De Sterkerij in Rijssen kunnen nu in echt restaurant aan de bak bij staalgi­gant Voortman

Wie bij het cateringbedrijf van De Sterkerij wilde werken, had de laatste tijd pech. Bomvol was de bezetting. Maar kookgekken en serveertoppers hebben geluk: Rijssen heeft er een sociale werkplek bij. In het nieuwe bedrijfsrestaurant Steely’s van Voortman Steel Group kunnen veertien werknemers terecht. Hierdoor kan De Sterkerij direct meer mensen aan het werk helpen.