Hij richt het pistool op zijn ex en haalt de trekker over, maar die weigert: strafverhoging voor Deventenaar (37)

Het is 20 april dit jaar, zo rond 07.00 uur, als verschillende bewoners van een flat in de Oranjebuurt in Deventer worden opgeschrikt door lawaai en hulpgeroep in de straat. W. verblijft in die tijd nog in hun gezamenlijke flatwoning, de vrouw is tijdelijk ingetrokken bij familie in de buurt. Ze stapt die ochtend in haar auto om naar haar werk te vertrekken, als W. komt opdagen. Naar eigen zeggen alleen om te vragen waarom hun relatie is uitgegaan.