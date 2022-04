Hoe de Holtense bakkenist Rietman een flitsrentree maakte en nu in de (inter)nationale top meedraait

Update Na brand in Roto Smeets Deventer door slijpwerk­zaam­he­den nu problemen met water

Bij Roto Smeets in Deventer is vanmiddag brand uitgebroken door slijpwerkzaamheden. De brandweer werd opgeroepen toen er vanuit meerdere plekken in het dak van het bedrijf grote rookwolken kwamen. Nadat er geblust was waren de problemen nog niet voorbij: de waterleiding knapte in de straat.

4 april