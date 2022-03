Hoe opvallende Deventer verkiezingen te verklaren zijn (en vraag is of alles wel bij het oude blijft)

Het verhaal dat Gemeentebelang in Deventer schrijft blijft opmerkelijk. Winst in 2014, toen het zich afzette tegen de bouw van het stadskantoor. Opnieuw de grootste in 2018 en die lijn is bij deze verkiezingen doorgezet. Met zelfs twee zetels meer. Niet gek voor een partij die voor de herindeling met Bathmen in die vroegere gemeente de grootste was, de oorspronkelijke naam Algemeen Plattelands Belang wijzigde en een steeds steviger machtspositie krijgt in de ‘grote’ stad. Met nu ruim 20 procent van de Deventer stemmen.