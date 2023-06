Hoe Resit Schuurman uit Deventer met een droge knal duizenden mensen in rouw dompelde: ‘Dat gevoel... Het maakte echt iets los’

‘Probleem­buurt’ in Olst is steeds beter bestand tegen extreme waterover­last: ‘We zijn er nog niet’

In Olst, en dan met name in de Kornet van Limburg Stirumstraat, kregen de recente forse regenbuien net even meer aandacht na de wateroverlast in juli 2019. Maar het tij lijkt gekeerd, bleek ook vorige week.