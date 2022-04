Honderden kinderen doen op 2 en 3 mei weer mee aan het Leo Halle Schoolvoetbaltoernooi in Deventer

UPDATE Verkeer muurvast in Deventer tijdens ochtend­spits, ook rest week druk door afsluiting Welle?

Deventer beleefde een opvallend drukke ochtendspits deze dinsdagmorgen. Verkeer in de stad stond op diverse doorgaande wegen vast, met lange files tot gevolg. Bijvoorbeeld op de Singel was er een lange rij auto's. De drukte was rond 9 uur opgelost, maar is het woensdag en donderdag weer mis?

19 april