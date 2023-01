Hoogwater in IJssel piekt op woensdag: ‘Voor nu geen man overboord en het uitzicht is geweldig’

Help, ik zoek woonruimte! (Maar boven winkels in Deventer centrum is nog plek genoeg)

De woningnood is hoog, wachtlijsten voor een huurhuis zijn lang. Deventer denkt aan het creëren van honderden tijdelijke woningen her en der in de stad. Maar in de binnenstad is volop ruimte boven winkels. Waarom worden die ruimtes niet massaal bewoond? En is een nieuwe woonlaag zetten op een plat dak, bijvoorbeeld dat van het grote Hema-pand, het ei van Columbus?

14 januari