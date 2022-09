Hoop op doorbraak in zaak vermiste Ercan (29): politie gebruikt nieuwe technieken in Deventer woning

MET VIDEODe Zevenbergenstraat in Deventer is opnieuw het toneel van de zoektocht naar de vermiste Deventenaar Ercan Öztürk (29). De politie haalde een half jaar geleden die woning overhoop, maar doet dit naar aanleiding van nieuwe informatie dunnetjes over. De hoop op een doorbraak blijft daarmee overeind.

Öztürk verliet op 28 maart 2021 de woning van zijn ouders aan de Van Slingelandtstraat in Apeldoorn-Zuid en verdween sindsdien spoorloos. De politie gaat ervan uit dat hij destijds in een auto is gestapt en richting Deventer is vertrokken.

In de Koekstad leidden huiszoekingen aan de Lebuïnuslaan en Zevenbergenstraat niet tot een doorbraak. Het uitkammen van natuurgebied Het Wechelerveld bij Schalkhaar en het onderzoeken van een mysterieuze kuil op het nabijgelegen Landgoed Kranenkamp evenmin.

Nieuwe info

De politie vreest dat hij niet meer in leven is, maar tast voor de rest nog altijd volledig in het duister. De afgelopen tijd is er echter ‘nieuwe informatie binnengekomen’. Dat heeft geleid tot nieuw onderzoek aan de Zevenbergenstraat in Deventer’. Samen met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is de politie daar vanochtend mee begonnen.

De woning is afgeschermd met zwarte schermen en er staat een grote politiebus voor de deur. Opvallend is ook dat er een grote puincontainer is geplaatst.

Doorbraak?

,,Dit nieuwe onderzoek kan leiden tot een doorbraak in de vermissingszaak’’, meldt de politie op haar website. Temeer omdat er bij het onderzoek gebruik wordt gemaakt van ‘nieuwe forensische technieken’. Wat die zijn en waar de nieuwe informatie vandaan komt, wil de politie op dit moment niet zeggen.

Volledig scherm Nieuwe huiszoeking, inclusief puincontainer, aan de Zevenbergenstraat in Deventer. © Rens Hulman

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.