Huizenprijs daalt overal in Oost-Nederland, behalve in Deventer en Salland: ‘Tot frustratie van inwoners’

LIVE | GA Eagles ontsnapt aan tegentref­fer en leidt nog steeds de dans in Almelo

Go Ahead Eagles kan donderdag voor het vierde jaar op rij de achtste finales bereiken van het toernooi om de KNVB-beker. Dan moet het wel in Almelo Heracles opzij zetten, de koploper van de Keuken Kampioen Divisie. Voorwaar geen makkelijke klus, al is GA Eagles de laatste maanden flink op dreef in de eredivisie. Volg de ontwikkelingen rond de wedstrijd in ons liveblog.

20:08