Hulp voor leerlingen op school van doodgeschoten Jimmy (6)

De stoffelijke overschotten van Linda Olthof (47) en haar zoontje Jimmy Shields (6), die op 30 juli werden doodgeschoten door haar ex in New York, zijn uit Amerika gerepatrieerd en aangekomen in Nederland. Vrijdag is de uitvaartplechtigheid. De basisschool van Jimmy in Deventer schakelt deskundigen in om leerlingen na de vakantie op te vangen.