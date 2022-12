Iedere boer strijdt op zijn eigen manier, ook Geertjan uit Oxe: ‘Dat het intern knettert, is helemaal niet erg’

met video Voor Deventer ontwaakt, vullen Gerrit (80) en Gerrie (78) al honderden brievenbus­sen: ‘Nu tijd om uit te slapen’

Zes dagen per week om 03.15 uur op. Kranten tellen, tassen volstoppen en de fiets op. Door weer en wind. Vanaf het nieuwe jaar kunnen Gerrie (78) en Gerrit (80) Beunk uit Deventer op bed blijven liggen, na veertien jaar kranten bezorgen. ,,We wilden niet stilzitten na ons pensioen, maar het is wel een fijne gedachte dat we vanaf volgende week elke dag kunnen uitslapen.’’

26 december