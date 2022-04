In deze gemeenten betaal je dit jaar (veel) meer voor een parkeervergunning

Vereniging Eigen Huis onderzocht in 119 gemeenten hoeveel inwoners betalen voor een parkeervergunning. Daarbij werd gekeken naar de prijskaartjes voor een plekje in het centrum, vaak de duurste zone. Wat blijkt: autobezitters in Nijkerk en Meppel zijn het zwaarst de klos.

Sterke stijging

Inwoners van Nijkerk moeten in 2022 een stuk dieper in de buidel tasten voor hun parkeervergunning: die schiet van 70 naar 85 euro per jaar. Nergens in Nederland is de stijging zo sterk als hier: 21,4 procent. De gemeente Nijkerk is gevraagd om een reactie, maar bleek daartoe niet in staat.

Ook in Meppel zijn autobezitters in 2022 meer geld kwijt voor het stallen van hun wagen. Betaalden zij eerst nog een euro of 57, dit jaar is dat bijna 70: een verhoging van ruim 20 procent. Volgens de gemeente is dat nodig om ervoor te zorgen dat parkeren ‘kostendekkend’ wordt. En dat zou een positief effect hebben op het gemeentelijk budget. ,,Zo hoeft er minder geld bijgepast te worden vanuit andere potjes”, aldus woordvoerder Vincent Nevels.

Harderwijkers tellen vanaf nu 7,50 euro meer neer voor hun parkeerplek. Dat betekent een rekening van 157,50 euro en een plus van 5 procent in vergelijking met vorig jaar. Dit is in lijn met de afspraken in de parkeernota, die stelt dat er eens per drie jaar een verhoging van de parkeertarieven wordt doorgevoerd. ,,Het extra geld wordt geïnvesteerd in het beheer en onderhoud van alle parkeervoorzieningen”, meldt wethouder Jeroen de Jong.

Boven landelijk gemiddelde

Ook in Apeldoorn (3,7 procent), Ommen (2,8 procent) en Deventer (2,4 procent) stijgen de kosten voor een parkeervergunning. Het duurst ben je uit in Deventer, waar een parkeervergunning dit jaar nét geen 300 euro kost. Dat is overigens ruim acht keer zoveel als in Ommen: daar betalen inwoners 37 euro voor het wegzetten van hun auto.

Met een toename van 1,4 procent zitten de gemeenten Lochem, Elburg en Zutphen eveneens boven het landelijk gemiddelde. Ook daar zijn de onderlinge verschillen in parkeerprijzen groot: in Lochem kost een vergunning iets meer dan 49 euro, in Elburg 109 euro en Zutphenaren zijn ruim 176 euro kwijt.

Hellendoorn voert dit jaar een stijging van 2,3 procent door, maar heeft desondanks met een kostenplaatje van 18 euro de goedkoopste parkeervergunning van Nederland in dit onderzoek.

Relatief lijkt kernwoord

Hoewel veel mensen met een auto dus meer moeten betalen voor een parkeerplaats, vallen de daadwerkelijke kosten nog wel mee, zeker in vergelijking met enkele grote gemeenten. In Den Bosch schiet de jaarrekening met ruim 17 procent omhoog en moeten auto-eigenaren 336 euro betalen.

Ook Utrechters zijn dit jaar een stuk meer kwijt voor hun parkeerplek: liefst 508 euro, een stijging van bijna 15 procent. Overigens is ligt dat bedrag in de hoofdstad bijna 67 euro hoger, want Amsterdammers tikken nog altijd het meest af voor een plaats om de auto te stallen.

Volgens de onderzoekers kost een parkeervergunning dit jaar gemiddeld 111 euro.