‘Indringende interviews’ bij expositie Queer! in Deventer

Ontwerp reclamemas­ten langs A1 bij Deventer weer afgekeurd, schade­claim hangt in lucht

De bouw van twee reclamemasten, tientallen meters hoog, langs de A1 in Deventer blijft discussie geven. Een nieuw ontwerp is afgekeurd. Ondertussen bespreekt de politiek woensdag opnieuw de vraag of masten wel bij Deventer passen, roert wegbeheerder Rijkswaterstaat zich en klinkt de term ‘onbetrouwbare overheid’.

1 april